Билан пофлиртовал с Пелагеей и поцеловал Бузову на сцене «Новой волны»

Российский певец Дима Билан после своего юбилейного вечера на музыкальном конкурсе «Новая волна», прошедшем в минувшую пятницу, пофлиртовал с коллегой по шоу «Голос» певицей Пелагеей и поцеловал ведущую Ольгу Бузову. Об этом сообщает StarHit.

Я, правда, еще зубы не успел почистить. Да мы с Олей к тому же это делаем и без камер, — прокомментировал поцелуй с Бузовой Билан.

На вечеринке после основной программы «Новой волны» Бузова и Билан слились в страстном поцелуе на сцене под песню Юрия Шатунова, предварительно станцевав вместе под «Крошку мою» группы «Руки вверх». Кроме Бузовой под романтический прицел Билана попала и его коллега по «Голосу» — певица Пелагея. Дима буквально посвятил подруге трек «Я просто люблю тебя», заглядывая исполнительнице прямо в глаза во время своего выступления.

Ранее стало известно, что Дима Билан, Пелагея и другие участники «золотого состава» шоу «Голос» будут наставниками в десятом сезоне проекта.