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Галкин показал редкие кадры интерьера своего замка

10:43, 24 августа 2021
Галкин показал редкие кадры интерьера своего замка Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Максим Галкин показал, как выглядит внутреннее убранство замка, где он живёт с детьми и женой Аллой Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь. Ролик, в котором виден интерьер, артист опубликовал в сторис Instagram.

С первого этажа, пол которого облицован чёрно-белой плиткой, ведёт на второй большая парадная лестница. Её украшают искусные перила, над лестницей нависают балкончики с витиеватыми узорами. На стенах висят картины. А просторный холл и вовсе утопает в цветах.

instagram.com/maxgalkinru/
instagram.com/maxgalkinru

Видео юморист снимал для того, чтобы похвастаться роскошной люстрой, на которой он вместе с семилетним сыном заменил лампочки в виде свечей. Для этого шоумен воспользовался специально встроенной в стене панелью, которая позволила опустить люстру на тросах.

instagram.com/maxgalkinru
instagram.com/maxgalkinru

Ранее клипмейкер Ирина Миронова рассказала историю создания клипа на песню «Будь или не будь», в котором Алла Пугачёва и Максим Галкин впервые намекнули на начавшийся между ними роман. Воспоминания Мироновой приводятся во второй части спецпроекта Lenta.ru о русской поп-музыке 2000-х.

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