Игорь Николаев рассказал, почему никогда не уедет из России Игорь Николаев заявил, что никогда не уедет из России

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российский певец и композитор Игорь Николаев

Российский певец и композитор Игорь Николаев рассказал, почему у него никогда не было желания уехать на Запад, несмотря на его успех за границей. Как заявляет певец, у него на это две причины, одна из которых — отсутствие природы Сахалина, в которую тот влюблен. Об этом он поведал изданию «7 дней».

Все вместе взятые Монако отдыхают по сравнению с пейзажем у сахалинского местечка Пионеры, где в детстве я бывал в лагере. До сих пор помню, как выходил с электрички и шел через поселок в сторону моря. Впереди — бесконечные заросли шиповника, аромат которого сшибает тебя с ног. В некоторых местах в непроходимой чаще прорублены «коридоры» к морю. И вот ты выходишь из зарослей шиповника и видишь невероятную красоту — песчаную косу, — поделился впечатлениями певец.

Помимо этого он назвал и другую причину — плотно расписанный гастрольный график. Николаев отметил, что первая возможность перебраться за границу появилась у него тогда, когда он был на пике своей популярности и без остановок давал концерты.По его словам, он ни разу не задумывался об эмиграции, потому что постоянно находился в работе.

Ранее российская эстрадная певица Лолита Милявская отреагировала на слухи о том, что она эмигрировала в Болгарию. По словам артистки, она никогда об этом не задумывалась, поскольку очень благодарна стране за то, чего добилась в ней.