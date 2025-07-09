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09 июля 2025 в 13:23

Автоэксперт осудил новые «преступные» правила для владельцев старых машин

Автоэксперт Хайцеэр назвал преступной идею повысить налог на старые машины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Идея повысить налог на автомобили старше 15 лет является преступной, так как у многих россиян нет денег на замену машины, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его мнению, авторы инициативы из ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заботятся исключительно о своем комфорте, а не о безопасности на дорогах.

Я считаю, что это совершенно несвоевременное предложение [о повышении налога] в угоду бизнесу, который хочет остаться на плаву за счет потребителей, у которых нет возможности менять машины только по одной причине — у них нет денег, кредиты дорогие. В данной политической и экономической обстановке сделать такое предложение, я считаю, преступно. Таким образом РОАД заботятся только о собственной шкуре, а не о людях, которые должны ездить по дорогам общего пользования безопасно, — сказал Хайцеэр.

Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что автовладельцы могут в скором времени столкнуться с повышением налога, если их авто старше 15 лет. По его словам, организация готовит соответствующий законопроект.

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