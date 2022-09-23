«Не могу себя заставить»: Валерия сообщила об отмене всех концертов Валерия отменила все концерты на фоне новостей о частичной мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Валерия

Певица Валерия отменила все концерты, временно поставив на стоп все свои выступления. Причиной она назвала невозможность веселиться на фоне объявленной 21 сентября частичной мобилизации. Об этом артистка написала в своем микроблоге.

Я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее будущее, — объяснила свое решение Валерия.

Гастроли артистка перенесла на весну 2023 года в надежде, что ситуация в мире к этому времени уже поменяется. Большинство поклонников поддержали певицу. «Мудрое верное решение», «Ну не может она петь в такое время... нужно ее понять... она же женщина, какое тут веселье, петь нужно с радостью, с легким сердцем, а не со слезами на глазах. Понимаю ее», «Замечательное решение! Хорошо, что в наше время еще остались люди, как она», пишут в комментариях пользователи.

Но нашлись и те, которые с неодобрением отнеслись к решению Валерии. Они считают, что артисты должны своим творчеством сейчас воодушевлять народ и уходить со сцены в такое время неправильно.

Ранее муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что разочаровался в некоторых российских звездах шоу-бизнеса из-за их реакции на спецоперацию на Украине и геополитическую ситуацию. Он сообщил, что о некоторых людях думал лучше, чем они того заслуживают.