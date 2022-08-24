Успенская решила посоревноваться в патриотизме с певцом SHAMAN Певица Успенская в ответ на выступление SHAMAN анонсировала патриотическую песню

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Успенская

Видео с отрывком выступления певца SHAMAN, на котором он исполнил гимн России, заняло первое место в трендах площадки YouTube. Певица Любовь Успенская призналась, что не успела посмотреть ролик, однако она считает, что патриотические песни — это именно то, что сейчас нужно стране. «Народным Новостям» она рассказала, что ей есть чем ответить молодому исполнителю и на телевидении скоро покажут ее выступление с песней «Россия».

Я считаю, что это самое правильное, то, что сегодня нужно делать. Я тоже готовлю песню. Кстати, 26 августа на телевидении покажут мой концерт «Белые ночи в Санкт-Петербурге». Там в финале я пою песню «Россия». Она как гимн: «Россия, я верю в твои силы». Я считаю, это то, что нам сегодня необходимо для поддержки, для веры в нашу страну, — заявила артистка.

Успенская подчеркнула, что все победы в ее жизни случались только потому, что она глубоко верила во все свои идеи, планы и проекты. Именно поэтому она призывает всех верить в то, что Россия непобедима.

Ранее стало известно, что Успенской грозит до пяти лет уголовного заключения за избиение собаки в присутствии несовершеннолетних. Согласно психологической экспертизе, она травмировала психику троих детей, которые находились рядом во время совершения преступления.