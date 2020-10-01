«Мумий Тролль» спели со Скриптонитом о планах кутежа

https://static.news.ru/photo/37122d84-04a0-11eb-a142-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/mumiytroll

Российская группа «Мумий Тролль» опубликовала песню, записанную совместно с казахстанским музыкантом Адилем Жалеловым, известным как рэпер Скриптонит. Работа получила название «Кутить».

Песня стала частью мини-альбома коллектива, получившего название «Призраки Завтра». Всего в релиз вошло восемь композиций.

Я не первый год слежу за российским хип-хопом и всё время думаю: есть ли в нём кто-то радующий мой персональный музыкальный вкус как слушателя? В моём личном топе-2 — Скриптонит и T-Fest. Оба они — на этом альбоме, — рассказал фронтмен группы Илья Лагутенко в интервью Apple Music.

В мае Лагутенко рассказал, что пандемия коронавируса дала редкую возможность побыть с семьёй. Он отметил, что жизнь музыканта — постоянные гастроли, а тут вдруг никуда не надо ехать, все концерты в мире отменены, писал NEWS.ru.