Леонтьева, Ротару и Орбакайте не позвали на «Песню года»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телефестиваль «Песня года» в этом году пройдет без завсегдатаев — российских звезд эстрады. Не будет на концерте-премии, который состоится 3 декабря, Валерия Леонтьева, Кристины Орбакайте, Ани Лорак. Исключены из участия в шоу Александр Ревва, София Ротару, которая с размахом выступила на концерте в прошлом году, и Манижа. Новый состав артистов опубликован на странице фестиваля.

Выступят на сцене Григорий Лепс, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков. Споют свои хиты Николай Басков, Лариса Долина, Стас Михайлов, Дима Билан. Среди приглашенных также значатся Jony, Dabro, Анна Asti, Gayazov$ Brother$, Звонкий, Ваня Дмитриенко, Artik & Asti, Nio, Коста Лакоста, Юлианна Караулова, Руслан Алехно, Хабиб и многие другие.

Много лет по традиции в фестивале участвовала и покинувшая Россию Алла Пугачева. Однако с 2016 года певица не принимает участие в «Песне года». В последний раз она выходила на сцену с патриотичной композицией «Под одним флагом».

Ранее продюсер Вадим Цыганов призвал закрыть фестиваль «Песня года». Продюсер подчеркнул, что будущая эстрада должна состоять исключительно из певцов высочайшего уровня, тогда как нынешний шоу-бизнес в России «прогнил на взятках» и представляет собой сплошное лицемерие и лукавство.