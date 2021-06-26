Рэпер Баста рассказал, за чью сборную болеет на Евро-2020

Российский рэпер и промоутер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, рассказал на YouTube-канале украинского рэпера Киевстонера, за чью сборную по футболу он болеет сейчас на чемпионате Европы — 2020.

Сейчас болею за сборную Украины. Украина показала просто удивительную игру, респект и уважуха Шеве, конечно. Видно, что много сил и интеллекта потрачено, вообще — много горящих сердец. Посмотрел сборную России... — сказал Баста.

По его словам, команда просто получила свои €10 млн и покинула Евро. Однако российской сборной не стоит удивляться жёстким комментариям, считает музыкант. Баста отметил, что футбол — игра жёсткая, для жёстких ребят.

Россия вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в своей группе. Встреча проходила в Копенгагене (Дания).

Миккель Дансгард забил первый гол. Автором второго стал нападающий команды Юссеф Поульсен после ошибки полузащитника сборной России Романа Зобнина. Затем на 70-й минуте команда России отыграла один мяч: реализовал пенальти Артём Дзюба. Но сборная Дании всё равно увеличила отрыв. На 79-й минуте отличился Андрес Кристенсен, а довёл счёт до разгромного Йоаким Мехле — 4:1.

Капитан сборной Артём Дзюба после игры извинился перед болельщиками после разгромного поражения от датчан. Футболист рассказал, что сборная хотела отыграться, но вместо этого получила третий и четвёртый голы.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову следовало бы подать в отставку после провала на Евро.