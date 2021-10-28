«Они не пара»: пиар-директор Киркорова раскрыла, что связывает его с Давой

Пиар-директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала намерение Роскомнадзора (РКН) привлечь к ответственности телеканал МУЗ-ТВ за гей-пропаганду и рассказала NEWS.ru, что на самом деле связывает «короля российской эстрады» с рэпером Давой. Именно с совместным появлением этих двух артистов в окружении полуобнажённых мужчин на «Премии МУЗ-ТВ» связывают обращение РКН в Басманный суд, который рассмотрит иск к каналу 17 ноября.

Филипп пришёл на «Премию МУЗ-ТВ» с Давой как номинант. Он также в течение многих лет приходил с другими артистами — с Ани Лорак, Анастасией Стоцкой, Машей Распутиной. Это уже ваши домыслы, что они пришли якобы как пара. Они не пара. По мне, так они выглядели как импозантные красивые мужчины в смокингах. Это всё-таки шоу — «Премия МУЗ-ТВ», и дорожка — как составляющая шоу, — заявила пиар-директор певца.

Успенская призвала «не раздувать из мухи слона», сославшись на то, что эксцентричное появление Киркорова на «Премии МУЗ-ТВ» с Давой было частью шоу. Представитель артиста пояснила, что сам он сейчас не может прокомментировать судебный иск к МУЗ-ТВ, поскольку находится не в России.

Филипп сейчас на другом континенте, там сейчас ночь, и я, конечно, не буду звонить ему с просьбой о комментарии. Тем более, события полугодичной давности — премию МУЗ-ТВ вручали летом, — отметила Успенская.

Ранее на телеканал «МУЗ-ТВ» составили протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Телеканалу грозит штраф в размере 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В начале июня этого года Роскомнадзор пообещал проверить трансляцию «Премии МУЗ-ТВ — 2021» на предмет пропаганды гомосексуализма. В эфире телеканала показали, как певец Филипп Киркоров появился на премии вместе с рэпером Давой (Давид Манукян). Они приехали в белом кабриолете в цветах в сопровождении группы полуобнажённых мужчин. Кроме того, блогер Игорь Синяк был одет в платье, а тиктокер Даня Милохин — в костюм, одна часть которого состояла из платья, а другая из смокинга.