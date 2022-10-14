«Звездный» адвокат вступился за Клаву Коку после скандала во Владивостоке Адвокат Жорин: Клава Кока не хотела оскорблять чувства верующих

Фото: ParkSeason Fest Dmitry Rogulin/globallookpress.com

Артисты бывают разные, претензии тоже к ним могут быть разными, однако в случае с певицей Клавой Кокой (настоящее имя — Клавдия Высокова) не стоит говорить об оскорблении чувств верующих, заявил в беседе с NEWS.ru «звездный» адвокат Сергей Жорин. Он уточнил, что девушка, безусловно, не хотела никого задеть, хотя и подчеркнул, что лично с ней не знаком. Адвокат призвал проводить грань между произведениями творческой личности и реальным желанием оскорбить чьи-либо чувства.

Мне кажется, что в данном случае ни о чем подобном речи не идет. В этом контексте можно вспомнить, как коллектив Камерного хора Санкт-Петербурга на концерте в Исаакиевском соборе исполнял песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком». Этот случай из той же оперы, — подчеркнул Жорин.

Про исполнение песни в храме юрист писал в своем Telegram-канале. Он отмечал, что в этом перформансе, при желании, можно найти «целый калейдоскоп составов УК РФ».

Удивительно, но такого желания ни у кого из силовиков и «общественников» не возникло, — отмечал «звездный» адвокат.

В отношении Клавы Коки обвинения выдвинули представители Фонда защиты национального исторического наследия после ее концерта во Владивостоке. Отмечается, что артистка пела песни фривольного содержания (одна из композиций называется «Пьяную домой») в мини-юбке. И делала она все это на фоне храма и в присутствии несовершеннолетних. Фонд обратился в СК и попросил проверить, нет ли в действиях артистки признаков нарушений права на свободу совести и вероисповеданий, и возбудить дело.

За Клаву Коку уже вступился спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он призвал прекратить «стучать и доносить».

Ранее в мэрии Владивостока признали свою ошибку в организации концерта Клавы Коки, выступившей в коротком платье у храма. Власти уже извинились перед жителями и обещали учесть этот опыт в будущем.