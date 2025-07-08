Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 14:01

Блогер из Калининграда устроил дебош в бане из-за сорванного свидания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Калининградский блогер устроил дебош в бане из-за разочарования типом парилки и сорванного свидания, пишет Readovka.news. Мужчина разбил стеклянную дверь булыжником после спора с администратором.

Блогер, планировавший романтическое свидание, рассчитывал на электрическую баню, однако ему предоставили дровяную. Он обвинил администратора в срыве планов и испорченном отдыхе. В ходе словесной перепалки мужчина бросил в стеклянную дверь булыжник. Руководство бани требует возмещения ущерба, иначе обратится в полицию.

Ранее в Москве раскрыли дело об убийстве женщины в 1993 году. Перед судом предстанет мужчина, которому было 27 лет на момент совершения преступления. Он познакомился с женщиной в поезде по дороге из Курска в Москву после того, как освободился из мест лишения свободы. Девушка оставила бывшему заключенному номер, и вскоре они начали встречаться.

Калининград
блогеры
дебош
бани
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Снесенная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
«Врагам не понять»: Кадыров высказался о братстве с Даудовым
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.