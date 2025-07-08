Блогер из Калининграда устроил дебош в бане из-за сорванного свидания

Калининградский блогер устроил дебош в бане из-за разочарования типом парилки и сорванного свидания, пишет Readovka.news. Мужчина разбил стеклянную дверь булыжником после спора с администратором.

Блогер, планировавший романтическое свидание, рассчитывал на электрическую баню, однако ему предоставили дровяную. Он обвинил администратора в срыве планов и испорченном отдыхе. В ходе словесной перепалки мужчина бросил в стеклянную дверь булыжник. Руководство бани требует возмещения ущерба, иначе обратится в полицию.

Ранее в Москве раскрыли дело об убийстве женщины в 1993 году. Перед судом предстанет мужчина, которому было 27 лет на момент совершения преступления. Он познакомился с женщиной в поезде по дороге из Курска в Москву после того, как освободился из мест лишения свободы. Девушка оставила бывшему заключенному номер, и вскоре они начали встречаться.