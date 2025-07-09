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09 июля 2025 в 13:27

Просидевшую на кондиционере несколько часов кошку спасли в ЕАО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кошка по кличке Феня несколько часов провисела на кондиционере в Биробиджане и чуть не сорвалась, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. Питомица попыталась поймать птицу, но в итоге оказалась в западне.

Спасать биробиджанскую кошку приехали бойцы МЧС России. Хозяйка рассказала, что питомица прыгнула за птицей, но в последний момент ухватилась когтями за блок кондиционера, чем и сохранила себе жизнь, – отметили в МЧС.

Чтобы спасти животное, спасатель II класса Владислав Трофименко по автолестнице поднялся к кондиционеру и спас кошку. Владелица питомца и свидетели происшествия поблагодарили специалистов МЧС за спасение животного.

Ранее в поселке Большая Ижора около 80 кошек оказались запертыми в доме без должного ухода. Хозяйка существующего с 2010 года приюта «Тимошка» госпитализирована с онкологическим заболеванием четвертой стадии. Волонтеры пытаются помочь брошенным животным, они регулярно приезжают кормить кошек и даже смогли пристроить несколько из них.

До этого эксперты рассказали, что домашние питомцы, включая кошек и собак, способны испытывать сильную тоску при разлуке с хозяевами. Специалисты рекомендуют владельцам внимательно следить за поведением животных, чтобы вовремя заметить признаки стресса. У собак тревожное состояние часто выражается через постоянный лай.

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