Бузова отчитала гостя программы за измену возлюбленной

Во время своего авторского шоу на «Яндекс.Музыке» телеведущая Ольга Бузова отчитала гостя программы за то, что тот признался ей в изменах возлюбленной.

Когда мужчина изменяет, он забирает кусочек самооценки. Женщина в этот момент думает: «Я что, ему что-то недодаю?» Здоровье, между прочим, забираете. Сколько примеров, когда женщина страдает оттого, что муж ей изменяет, а потом заболевает разными недугами. Все болезни из-за нервов, — заявила Бузова.

После расставания с рэпером Давидом Манукяном телеведущая признавалась, что бывший возлюбленный изменял ей и даже бил. При этом Дава всё отрицал. Ольга заявила, что она «лучшая» и не будет встречаться «с мужчиной, который мне скажет, что он мне будет изменять», так как, по её словам, «это грязно». При этом певица подчеркнула, что измена для неё неприемлема как со стороны партнёра, так и с её собственной.

Ранее Манукян признался, что во время отношений с Бузовой сделал ей предложение, но так и не дождался ответа.