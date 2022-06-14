Леди Гага может сыграть Харли Квинн в фильме «Джокер 2»

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Леди Гага

Певица и актриса Леди Гага стала еще одной претенденткой на роль Харли Квинн во второй части фильма «Джокер». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, киностудия Warner Bros. ведет переговоры с представителями певицы. Также известно, что образ Харли Квинн в сиквеле будет отличаться от предыдущих фильмов. Название второй части звучит как «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux). Здесь скрыта отсылка к медицинскому термину «индуцированное бредовое расстройство». При этом заболевании бред разделяется между двумя или более людьми, которые имеют тесную связь.

Также режиссер фильма Тодд Филлип поделился в Сети фотографией, где Хоакин Феникс читает новый сценарий. Пока что неизвестно, будет ли Феникс исполнять роль главного героя, хотя актер и киностудия заинтересованы в сотрудничестве.

Ранее стало известно, что Министерство культуры попросило обратить внимание на показ фильмов, которые опасны для психики. NEWS.ru поговорил с депутатом Госдумы Александром Шолоховым и поинтересовался, стоит ли запрещать показывать в России фильмы, влияющие на психику людей, например «Джокер».