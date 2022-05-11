Минкульт призвали обратить внимание на показ опасных для психики фильмов Депутат Шолохов назвал ответственных за показ опасных для психики фильмов

Кадр из фильма «Джокер» / Фото Warner Bros. Pictures

В среду, 11 мая, исполнился ровно год со дня трагедии в казанской школе. В связи с этим NEWS.ru поговорил с депутатом Госдумы, первым зампредседателя парламентского комитета по культуре Александром Шолоховым и поинтересовался, стоит ли запрещать показывать в России фильмы, влияющие на психику людей, например «Джокер». По его мнению, для запрета подобных кинокартин не потребуются законодательные решения, потому что это регуляторная функция и она больше относится к исполнительной власти. Он напомнил, что на законодательном уровне в стране запрещена подобная кинопродукция для некоторых возрастных групп.

Я согласен, что здесь речь идёт не только о молодых людях. Подобные фильмы действуют пагубно на кого угодно. Я думаю, это должны быть решения на уровне прокатных удостоверений, на уровне тех решений, которые принимаются на уровне наших телекомпаний. Ещё раз повторю, это вряд ли требует законодательного регулирования, но на уровне Министерств культуры, Министерств информации это должно быть, — сказал Шолохов.

Он добавил, что есть целая категория кинопродукции, книг и интернет-ресурсов, которую нужно ограничить. В качестве примера депутат напомнил о размещённых в социальных сетях призывах к суициду и о том, что с подобными сообществами началась борьба.

Очень огорчительно, что сначала нужно было дождаться целого ряда инцидентов, связанных с этой интернет-тематикой. Но потом поняли, что для общества это имеет самые пагубные и трагические последствия. Соответственно, во всех остальных направлениях, назовём это «массовая продукция», требуется определённое регулирование, — подытожил Шолохов.

11 мая 2021 года в гимназии № 175 города Казани выпускник учебного заведения Ильназ Галявиев направился в сторону школы с гладкоствольным ружьём и взрывчаткой. Первой под обстрел попала девушка, также шедшая в гимназию. Увидев убийцу из окна, вахтёр школы включила систему оповещения, а директор по громкой связи объявил о нападении и призвал всех закрыться в кабинетах. Путь Галявиеву преграждён не был. Он зашёл внутрь гимназии и расстрелял учительницу, а после заложил бомбу у кабинетов начальных классов. Экспертиза показала, что убийца страдал энцефалопатией — заболеванием головного мозга.