Эрдоган выдал «азовцев», Турция подорожала на 50%: главные итоги недели Основные события недели — в обзоре NEWS.ru

Фото: president.gov.ua

На Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов»

На Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), российские военные закрепились в Клещеевке, США передадут Киеву кассетные боеприпасы, путевки в Турцию подорожали на 50%, а перед Крымским мостом образовываются многокилометровые пробки. Главные события недели — в обзоре NEWS.ru.

Турция подорожала на 50%

Падение курса рубля на прошедшей неделе привело к резкому взлету цен на туры в Турцию и Египет. Если курс доллара продолжит расти, отдых за рубежом будет обходиться россиянам еще дороже, считают эксперты.

Из-за обвала рубля лишь за последнюю неделю стоимость туров в Турцию и Египет увеличилась примерно на 6%, а за год — на 35–50%, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом нестабильная ситуация с курсом валют отразилась на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям. По данным экспертов, неделя отдыха в Турции на двоих обойдется в 170–200 тысяч рублей.

Основатель сети турагентств «Бюро путешествий Довголевской» Людмила Довголевская рассказала, что если курс доллара поднимется к сентябрю до 100 рублей, стоимость путевок в Турцию и Египет может вырасти еще на 10%. В случае подорожания зарубежного отдыха туроператорам, отелям и авиакомпаниям придется решать, как компенсировать разницу, заявили в пресс-службе Space Travel.

Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Пляжи Анапы забиты отдыхающими, а перед Крымским мостом образовываются пробки

В Сети начали распространяться видео, на которых показаны заполненные туристами пляжи Анапы. Власти курортного города поспешили заверить, что мест на пляжах Анапы предостаточно, а большое количество людей скапливается только в центральных зонах отдыха. При этом администрация города посоветовала желающим позагорать отправиться на свободные дикие пляжи, напомнив, что пляжная линия Анапы является самой длинной на Черноморском побережье.

Желающие отправиться на отдых в Крым на машине могут столкнуться с дорожными заторами. В понедельник, 3 июля, пробка у Крымского моста со стороны Краснодарского края, образовавшаяся еще в субботу, растянулась почти на 13 километров.

Из-за затора пришлось увеличить количество постов и смен досмотра автомобилей. По данным оперативного штаба Краснодарского края, на трассе установили биотуалеты, а бригады скорой помощи вышли на дежурство на подъезде к Крымскому мосту.

Водители жаловались, что пробка серьезно омрачила ожидания от отдыха в Крыму. Один из них рассказал, что оказавшимся в плену затора людям никто не раздавал воду, а биотуалеты появились не сразу. При этом очередь из автомобилей продвигалась очень медленно.

В середине недели пробка рассосалась, однако через пару дней вновь стали появляться сообщения о заторах — на этот раз со стороны полуострова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская армия закрепилась в Клещеевке

В четверг, 6 июля, военкор Александр Сладков поделился новостями из зоны спецоперации. Он рассказал, что пехоте Вооруженных сил России удалось закрепиться в Клещеевке Донецкой Народной Республики. По состоянию на 6 июля украинская армия находилась в 400–500 метрах от позиций ВС РФ. Кроме того, по данным источника Сладкова, российские военные взяли важный опорный пункт «Остров».

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что это направление является одним из самых напряженных в зоне проведения военной операции, однако российские военные не дают бойцам ВСУ возможностей для продвижения. По его мнению, украинские военные стали активнее обстреливать населенные пункты в ДНР в преддверии саммита НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что в Клещеевке под Артемовском бойцам ВСУ могут устроить ловушку. Эксперт объяснил, что украинским военным, вероятно, позволят приблизиться к населенному пункту, а потом нанесут решающий удар.

«По моей информации, ВС РФ контролируют Клещеевку. Россия бережет личный состав, в курсе значения Клещеевки. Если что, устроят там для украинцев ловушку, не исключаю», — добавил Липовой.

По его мнению, внимание к Клещеевке объясняется особенностями ландшафта — населенный пункт, считает Липовой, расположен на господствующих высотах, позволяющих полностью контролировать Артемовск.

«Из-за ландшафта в районе Клещеевки есть ряд господствующих высот, дающих возможность полностью контролировать Артемовск, Артемовск как на ладони», — подытожил Липовой.

Фото: МО РФ

США передадут Украине кассетные боеприпасы

Вечером 7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга заявил, что Вашингтон поставит Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи. По его словам, Украина якобы предоставила письменные гарантии того, что минимизирует риски для гражданского населения.

Военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что кассетные бомбы представляют особую опасность для мирного населения. Большинство из них произведены в конце 80-х, они долго хранились и имеют уже некондиционные внутренние субзаряды. Такие боеприпасы при ударе о землю не детонируют, но остаются взрывоопасными.

Об этом же заявлял и полковник армии США в отставке Эл Восбург. Он отмечал, что после применения кассетных бомб процесс расчистки территории занимает длительное время, так как боеприпасы нельзя перемещать вручную.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что еще недавно власти США считали применение кассетных боеприпасов военным преступлением. В доказательство она опубликовала видео пресс-конференции бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года.

Посол России в США Анатолий Антонов в свою очередь заявил, что уровень американских провокаций «зашкаливает» и приближает человечество к новой мировой войне. Он указал на «глубокую вовлеченность США в противостояние на Украине».

Американский президент Джо Байден попытался объяснить свое решение относительно поставок кассетных бомб Киеву. Он признался, что оно далось с большим трудом, но такие снаряды, по словам главы Белого дома, необходимы Украине для успеха в наступательной операции.

Несмотря на заявления Байдена, по меньшей мере 38 правозащитных организаций выступили против предоставления ВСУ кассетных бомб, привело данные издание The Hill. Кроме того, 18 стран НАТО придерживаются запрета на этот вид оружия.

Европейские политики тоже осудили решение Вашингтона о передаче кассетных боеприпасов Киеву. Так, депутат Европарламента Мик Уоллес отметил, что это оружие навредит мирным жителям Украины. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не поддерживает Соединенные Штаты в вопросе поставок опасного оружия Киеву. Она напомнила, что кассетные бомбы запрещены в более чем 100 странах мира, включая Испанию.

Фото: Ian Buswell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эрдоган выдал Украине командиров «Азова»

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил, что из Турции вернулись командиры полка «Азов» Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский и другие. Они сдались во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука. Пять командиров должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий на Украине, но их отпустили в Киев после переговоров Зеленского с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом Прокопенко уже заявил, что вместе с боевыми товарищами планирует вернуться на фронт в ближайшее время. Его заявление публиковал украинский журналист Анатолий Шарий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россию не ставили в известность о передаче «азовцев» Украине. По словам представителя Кремля, Анкара нарушила договоренности, а возврат командиров «Азова» напрямую связан с провалами контрнаступления Украины. Кроме того, Песков добавил, что на Турцию оказывали давление в контексте подготовки к саммиту НАТО.

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