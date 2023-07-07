Названа главная опасность кассетных боеприпасов для мирного населения Военэксперт Артамонов: Большинство кассетных боеприпасов имеет некондиционные внутренние субзаряды

Фото: Министерство обороны Украины

Кассетные боеприпасы несут особую опасность для гражданского населения заявил военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru. По его словам, большинство из них произведены несколько десятилетий назад и могут иметь высокий процент брака.

Большой процент снарядов, произведенных в конце 1980-х, долго хранившихся, имеет уже некондиционные внутренние субзаряды. Боеприпас такого рода не взрывается при ударе о землю, но остается взрывоопасным. То есть становится миной, причем очень опасной. Он может взорваться от вибрации при движении человека или машины рядом. Кроме того, их очень трудно разминировать — только подрывом на месте, — рассказал Артамонов.

И военные аналитики, и активисты антивоенных движений также отмечают, что мелкие суббоеприпасы не всегда срабатывают после разброса. Тем самым они фактически минируют территорию. По данным Международного комитета Красного Креста, 10–40% субзарядов в кассетных боеприпасах не срабатывают сразу.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи.

Согласно данным профильных СМИ, в частности, журнала Минобороны США Armor, речь идет о поставках снарядов калибра 155 миллиметров. Каждый такой артиллерийский снаряд содержит 88 суббоеприпасов, а каждый суббоеприпас, в свою очередь, имеет радиус поражения 10 метров. Другими словами, в зависимости от высоты разброса зарядов один кластерный снаряд может засыпать осколками территорию до 30 тысяч квадратных метров, то есть 3–4 футбольных поля.