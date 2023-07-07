США передадут Украине кассетные боеприпасы

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Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга. При этом Украина предоставила письменные гарантии того, что минимизирует риски для гражданского населения.

Поставка Украине кассетных боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов, — сказал Салливан.

Ранее в ООН выступили против поставок Киеву кассетных боеприпасов. Как сообщил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, страны должны соблюдать условия Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года.

В то же время Германия отказалась предоставлять Украине кассетные боеприпасы, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, Германия остается членом Конвенции, которая предусматривает запрет на их использование, производство и передачу. С позицией Бербок согласился и министр обороны Германии Борис Писториус, подчеркнув, что не ему оценивать решение Вашингтона, который, как и Россия, Украина и Китай не подписывали Конвенцию.