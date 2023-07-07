В ООН отреагировали на поставки Киеву кассетных боеприпасов В ООН против поставок Киеву кассетных боеприпасов со стороны США

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В ООН против поставок Киеву кассетных боеприпасов со стороны США, заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, передает РИА Новости. Он призвал страны соблюдать условия Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года.

Генсек ООН поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам. И он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции, — сказал Хак.

Ранее президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Речь идет об артиллерийских снарядах M864 для 155-мм гаубиц.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин не станет отправлять Украине кассетные боеприпасы. Она объяснила решение тем, что ФРГ остается членом Конвенции по кассетным боеприпасам, предусматривающей запрет на их использование, производство и передачу.

Военэксперт Александр Перенджиев считает, что передача кассетных бомб говорит о проигрышной психологии Запада. По его мнению, Белый дом тем самым признает, что ВСУ проигрывают на поле боя. Он также отмечает, что это свидетельствует о неистовой злобе к России. Нежелание же Германии поставлять такие боеприпасы может объясняться возможностью их использования против самой Германии.