Более 30 организаций выступили против поставок Киеву кассетных снарядов The Hill: более 30 правозащитных организаций осудили поставки кассетных боеприпасов Киеву

Фото: Global Look Press

Боеприпасы

Минимум 38 правозащитных организаций выступили против поставок кассетных боеприпасов Украине, сообщает издание The Hill. Отмечается, что такой вид оружия уже использовался ранее с разрушительными последствиями.

По меньшей мере 38 правозащитных организаций публично выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине, где такое оружие уже использовалось в войне с разрушительными последствиями, — говорится в публикации.

Глава вашингтонского отделения Human Rights Watch Сара Ягер призвала не оправдывать отправку кассетных боеприпасов тем, что они уже есть на Украине. По ее словам, такой вид оружия должен быть вычищен.

Они уже по всей стране и должны быть вычищены. Это недостаточное основание для того, чтобы США отправляли их еще больше, — сказала Ягер.

Она добавила, что американским политикам, законодателям и администрации президента США, возможно, придется «подумать дважды, когда начнут поступать фотографии детей, пострадавших от американских кассетных боеприпасов». По данным The Hill, 18 стран Североатлантического альянса придерживаются запрета на этот вид оружия.

Ранее сообщалось о решении США поставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи. Их отправка станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в Соединенных Штатах артиллерийских снарядов.