Пробка на Крымском мосту рассосалась

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Движение по Крымскому мосту осуществляется в обычном режиме, к утру 5 июля пробки почти рассосались, передает корреспондент NEWS.ru. Перед въездом на мост сотрудники ГИБДД проводят досмотр автомобилей, людей пропускают через турникет. По словам очевидцев, все проходит довольно быстро.

Стояли всего 40 минут, это очень мало. Почти как в Москве по утрам на МКАД, в час пик в Москве — даже больше. Очень быстро, в общем, молодцы крымские, быстро справились с проблемой, — рассказали участники движения.

3 июля очередь из машин на Крымском мосту растянулась до максимальных 13 километров. Перед этим власти Крыма заявляли о 8-километровой пробке. На месте работали сотрудники МЧС. Людям в машинах в очереди раздавали воду, на трассе установили биотуалеты.

Ранее министр транспорта Валентин Савельев заявил, что военные готовы предоставить Минтрансу два десантных корабля, которые могут быть задействованы для перевозки автомобилей через Керченскую переправу, что позволит разгрузить Крымский мост. По словам Савельева, также для объезда планируют запустить движение по Херсонскому мосту.

Президент РФ Владимир Путин 4 июля поручил изучить возможность перенаправления части автомобильного потока туристов в Крым через новые регионы в обход Керченского моста. При этом глава государства заявил, что если длинных пробок будет не избежать, то нужно сделать все для того, чтобы помочь людям «перенести то время, которое они тратят» на въезд в Крым.