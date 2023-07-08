В Европе выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов Власти Испании выступили против намерения США передать ВСУ кассетные боеприпасы

Фото: europarl.europa.eu

Испания не поддерживает решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, слова которой приводит издание La Vanguardia. Она подчеркнула, что это противоречит предупреждению ООН и международной конвенции о запрете применения такого оружия.

Испания не разделяет это решение <...> Испания исходит из своих твердых обязательств перед Украиной, но также твердо придерживается того, что определенное оружие и боеприпасы не могут поставляться ни при каких обстоятельствах, — сказала министр.

Она напомнила, что кассетные боеприпасы находятся под запретом более чем в ста странах мира, включая Испанию. Роблес также сделала акцент на том, что данное решение принято США единолично и оно не является общим для НАТО.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Белого дома о поставке ВСУ кассетных боеприпасов демонстрирует стремление американских властей максимально затянуть конфликт. По ее словам, Вашингтон цинично пытается продлить агонию киевского режима и при этом все глубже вовлекается в боевые действия.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что кассетные боеприпасы Киев получит в рамках очередного пакета военной помощи от Вашингтона. Речь идет о снарядах калибра 155 миллиметров. Каждый такой снаряд содержит 88 суббоеприпасов, а каждый суббоеприпас имеет радиус поражения 10 метров. В зависимости от высоты разброса зарядов один кластерный снаряд может накрыть осколками территорию размером с три-четыре футбольных поля.