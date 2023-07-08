В МИД России раскрыли цель поставок Украине кассетных боеприпасов Захарова: поставкой ВСУ кассетных боеприпасов США хотят максимально затянуть конфликт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение Белого дома о поставке ВСУ кассетных боеприпасов демонстрирует стремление американских властей максимально затянуть конфликт, заявила представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. По ее словам, Вашингтон цинично пытается продлить агонию киевского режима и при этом все глубже вовлекается в боевые действия.

Решение администрации Джо Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов — еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине и войну до «последнего украинца», — говорится в комментарии.

Захарова заявила, что США цинично стремятся продлить агонию киевского режима и при этом не считаются с жертвами среди гражданского населения. Она пояснила, что кассетные боеприпасы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и срабатывать уже в мирное время. Поставка их ВСУ делает Вашингтон соучастником минирования территории и ответственным за погибших при подрывах людей, в том числе и детей.

Представитель МИД также назвала поставку боеприпасов жестом отчаяния на фоне провала контрнаступления ВСУ и подчеркнула, что снабжение Украины ими на ход СВО не повлияет.

Ранее Захарова усомнилась в правдивости заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о строгом учете кассетных боеприпасов и отчете об их применении перед Западом. Она также напомнила, что еще недавно американские власти считали применение кассетных боеприпасов военным преступлением.