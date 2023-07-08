Захарова не поверила словам Резникова о применении кассетных боеприпасов Захарова: учет и отчет кассетных боеприпасов на Украине невозможен

Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале усомнилась в правдивости заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о строгом учете кассетных боеприпасов и отчете об их применении перед Западом. По ее мнению, при нынешних киевских властях это нереально.

Кому он это рассказывает? Учет и отчет — это не про Украину при нынешнем киевском режиме, — написала Захарова.

Кассетные боеприпасы Киев получит в рамках очередного пакета военной помощи от Вашингтона. Речь идет о снарядах калибра 155 миллиметров. Каждый такой снаряд содержит 88 суббоеприпасов, а каждый суббоеприпас имеет радиус поражения 10 метров. В зависимости от высоты разброса зарядов один кластерный снаряд может засыпать осколками территорию в три четыре футбольных поля.

Накануне Захарова напомнила, что еще недавно американские власти считали применение кассетных боеприпасов военным преступлением. В качестве примера она привела видеозапись пресс-конференции бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года.

Ранее Резников в соцсетях рассказал, на каких условиях ВСУ будет применять кассетные боеприпасы. По его словам, они будут использоваться только для «деоккупации международно признанных территорий Украины» и исключительно в местах сосредоточения российских военных. Министр также заверил в неприменении кассетных боеприпасов по общепризнанным российским территориям.