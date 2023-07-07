Захарова напомнила, что Белый дом говорил о кассетных боеприпасах год назад «Военное преступление»: Захарова напомнила слова Псаки о кассетных боеприпасах в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением США о поставках Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов напомнила, что еще недавно американские власти считали их применение военным преступлением. Дипломат сопроводила пост в своем Telegram-канале видеозаписью пресс-конференции бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года.

Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы. Ждем выхода пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер, — написала Захарова.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи. Согласно данным профильных СМИ, в частности, журнала Минобороны США Armor, речь идет о поставках снарядов калибра 155 миллиметров. Каждый такой артиллерийский снаряд содержит 88 суббоеприпасов, а каждый суббоеприпас, в свою очередь, имеет радиус поражения 10 метров. Другими словами, в зависимости от высоты разброса зарядов один кластерный снаряд может засыпать осколками территорию до 30 тысяч квадратных метров, то есть 3-4 футбольных поля.

В ООН выступают против поставок Киеву кассетных боеприпасов со стороны США, заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Он призвал страны соблюдать условия Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года.