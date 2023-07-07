Герой России объяснил, какую ловушку под Артемовском могут готовить для ВСУ Герой России Липовой заявил, что бойцам ВСУ в Клещеевке под Артемовском могут устроить ловушку

Фото: Министерство обороны Украины

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что в Клещеевке (под Артемовском) бойцам ВСУ могут устроить ловушку. Эксперт объяснил, что украинским военным, вероятно, позволят приблизиться к населенному пункту, а потом уничтожат.

По моей информации, ВС РФ контролируют Клещеевку. Но надо знать информационную политику Киева — еще ничего не взяли, а уже кричат о победе. К сообщениям о наступлении ВСУ надо относится спокойно, как наши подразделения. Даже если, гипотетически, ВСУ куда-то зайдут — ВС РФ перемолотят их и вернутся. Россия бережет личный состав, в курсе значения Клещеевки. Если что, устроят там для украинцев ловушку, не исключаю, — добавил Липовой.

По его мнению, внимание к Клещеевке объясняется особенностями ландшафта — населенный пункт, считает Липовой, расположен на господствующих высотах, позволяющих полностью контролировать Артемовск.

Из-за ландшафта в районе Клещеевки есть ряд господствующих высот, дающих возможность полностью контролировать Артемовск, Артемовск как на ладони, — подытожил Липовой.

Ранее 6 июля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что это направление является одним из самых напряженных в зоне проведения военной операции, однако российские военные не дают бойцам ВСУ возможностей для продвижения. По его мнению, украинские военные стали активнее обстреливать населенные пункты в ДНР в преддверии саммита НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская авиация провела ракетно-бомбовые атаки на живую силу и военную технику ВСУ в районе Клещеевки. В частности, экипаж вертолета Ми-35 Воздушно-космических сил РФ с использованием противотанковой управляемой ракеты уничтожил украинский бронетранспортер.