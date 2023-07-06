Пушилин: вся Клещеевка находится под контролем ВС РФ

Фото: МО РФ

Вся территория населенного пункта Клещеевка находится под контролем российских сил, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, это направление является одним из самых напряженных в зоне проведения военной операции, однако российские военные не дают бойцам ВСУ возможностей для продвижения.

Ситуация там всегда напряженная. Действительно, это было одно из очередных действий противника, они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие ВС РФ, все сделали грамотно. И на вчерашний день созванивался с командованием — все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем, — сказал Пушилин.

По его мнению, украинские военные стали активнее обстреливать населенные пункты в ДНР в преддверии саммита НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. В свою очередь российские силы также пытаются продвинуться, отметил врио главы региона. По его словам, на Угледарском направлении бойцы ВС РФ продвинулись на 300 метров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская авиация провела ракетно-бомбовые атаки на живую силу и военную технику ВСУ в районе Клещеевки.

До этого военкор Александр Коц опубликовал кадры уничтожения трех бронемашин ВСУ экипажем вертолета Ка-52. Российские силы нанесли удары по технике противника на Южно-Донецком направлении.