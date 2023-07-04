Военкор Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения трех бронемашин ВСУ экипажем вертолета Ка-52. Российские силы нанесли удары по технике противника на Южно-Донецком направлении.
За кадром слышны разговоры экипажа. Военнослужащие методично наносили удары по технике противника, находящейся в поле. На видео показан запуск управляемой ракеты, затем ее траектория корректируется для точного удара по бронемашинам.
Накануне в Сети появились кадры уничтожения разведчиками ВС РФ американской гаубицы М777 вместе с боекомплектом. Атака была совершена с помощью российских беспилотников «Ланцет».
3 июля также появилось видео того, как бойцы подразделения спецназа группировки ВС РФ «Днепр» уничтожили подготовленную для наступления на Херсонском направлении технику ВСУ.