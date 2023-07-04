Опубликовано видео уничтожения трех бронемашин ВСУ вертолетом Ка-52 Военкор Коц опубликовал видео уничтожения трех бронемашин ВСУ экипажем вертолета Ка-52

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ка-52

Военкор Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения трех бронемашин ВСУ экипажем вертолета Ка-52. Российские силы нанесли удары по технике противника на Южно-Донецком направлении.

За кадром слышны разговоры экипажа. Военнослужащие методично наносили удары по технике противника, находящейся в поле. На видео показан запуск управляемой ракеты, затем ее траектория корректируется для точного удара по бронемашинам.

Накануне в Сети появились кадры уничтожения разведчиками ВС РФ американской гаубицы М777 вместе с боекомплектом. Атака была совершена с помощью российских беспилотников «Ланцет».

3 июля также появилось видео того, как бойцы подразделения спецназа группировки ВС РФ «Днепр» уничтожили подготовленную для наступления на Херсонском направлении технику ВСУ.