Российская авиация ударила по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки Минобороны РФ: группа «Юг» нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиация провела ракетно-бомбовые атаки на живую силу и военную технику ВСУ в районе Клещеевки, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра южной группировки Вооруженных сил России Вадима Астафьева.

Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населенного пункта Клещеевка, — заявил Астафьев.

Он также упомянул, что экипаж вертолета Ми-35 Воздушно-космических сил РФ с использованием противотанковой управляемой ракеты уничтожил украинский бронетранспортер.

Военкор Александр Коц ранее опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения трех бронемашин ВСУ экипажем вертолета Ка-52. Российские силы нанесли удары по технике противника на Южно-Донецком направлении.

Накануне в Сети появились кадры уничтожения разведчиками ВС РФ американской гаубицы М777 вместе с боекомплектом. Атака была совершена с помощью российских беспилотников «Ланцет».

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем пойдет речь на саммите.