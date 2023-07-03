Опубликовано видео уничтожения американской гаубицы вместе с боекомплектом

Фото: МО РФ

В Сети появились кадры уничтожения разведчиками ВС РФ американской гаубицы М777 вместе с боекомплектом, видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На канале отметили, что атака была совершена с помощью российских беспилотников «Ланцет».

3 июля также появилось видео того, как бойцы подразделения спецназа группировки ВС РФ «Днепр» уничтожили подготовленную для наступления на Херсонском направлении технику ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев до этого сообщил, что украинская станция связи Starlink была уничтожена российскими артиллеристами под Артемовском. Также в данном районе был ликвидирован пункт управления дронами.

Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» демонстрирует высокую результативность в зоне специальной военной операции на Украине, почти все беспилотники поразили цели, при этом системам ПВО противника практически никогда не удается их сбить. Он пояснил, что появление дрона застает украинских военных врасплох.