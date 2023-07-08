Байден объяснил свое решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов Байден назвал необходимым передачу ВСУ кассетных боеприпасов для успеха их наступления

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Джо Байден

Решение о передаче Украине кассетных боеприпасов далось президенту США Джо Байдену с большим трудом, но такие снаряды, по его мнению, нужны ВСУ для успеха в наступательной операции, заявил американский лидер на телеканале CNN. Он добавил, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы.

Это было очень трудное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал его с нашими союзниками, нашими друзьями в конгрессе. У украинцев заканчиваются боеприпасы, — заявил Байден.

В пятницу, 7 июля, в Вашингтоне сообщили о передаче Киеву кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Утверждается, что Украина предоставила письменные гарантии того, что минимизирует риски для гражданского населения, а сама поставка, по словам Салливана, станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что еще недавно власти США считали применение кассетных боеприпасов военным преступлением. Она опубликовала видеозапись пресс-конференции бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года в своем Telegram-канале.