Эрдоган выдал Украине командиров «Азова». Это предательство или маневр? Калина, Волына и Редис вернулись домой, хотя должны были находиться в Турции до окончания конфликта

Фото: zelenskiy_official/t.me

На Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. Они сдались во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего нардепа Украины Виктора Медведчука. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что решение Анкары нарушило все договоренности с Москвой и отметил, что «задачи для российского спецназа определены». Чем известны возвращенные в Киев Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский и другие, как случившееся изменит отношения России и Турции — в материале NEWS.ru.

Когда азовцы вернулись на Украину

О возвращении командиров «Азова» Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, командира 36-й бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского, нацгвардейцев Олега Хоменко, Дениса Шлеги Зеленский заявил 8 июля после визита в Стамбул, куда летал для переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Фото: zelenskiy_official/t.me Денис Прокопенко, Владимир Зеленский

«Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными», — написал Зеленский.

Почему азовцы жили именно в Турции

В сентябре 2022-го информационное агентство Anadolu сообщило, что Россия и Украина обменялись военнопленными. Москве, в частности, выдали экс-депутата Рады и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал обмен «важным шагом к миру».

В рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине — 215. Среди тех, кого получил Киев, оказались командиры «Азова» Денис Прокопенко (Редис), Сергей Волынский (Волына) и Святослав Паламара (Калина).

Всего из плена были освобождены 108 бойцов «Азова». При этом пять командиров батальона остались на территории Турции до окончания боевых действий на Украине. Таковы были условия обмена.

Как жили Калина, Волына и Редис в Турции

NEWS.ru подробно рассказывал о том, что известно об условиях жизни командиров «Азова» в Турции. В СМИ и соцсетях неоднократно звучали данные, что пять бывших командиров расположились на вилле недалеко от Анкары, но официального подтверждения этой информации не было. Также сообщалось, что они находились практически под домашним арестом: на ноги им надели браслеты, отслеживающие местонахождение, а территория виллы была под усиленной охраной. По некоторым сведениям, на вилле у азовцев были бассейн и спортзал.

Как рассказывала в одном из интервью супруга Дениса Прокопенко (Редиса), «они на закрытом режимном объекте. Даже мы не знаем, где конкретно. Они не на курорте и не на море. У них есть определенный режим, регламентированные звонки, расписание».

Кроме того, в конце июня стало известно, что посол Украины в Турции Василий Боднар еще в мае попросил МИД Украины продлить на три месяца повышенные выплаты на содержание пятерых азовцев. Таким образом выяснилось, в какую сумму обходилось украинскому бюджету их проживание под Анкарой. При установленной кабмином Украины норме суточных $62 на человека им платили $248. За жилье по тем же нормам можно отдавать не более $120, но азовцам начисляли по $480. В целом получается, что каждый из пятерых находящихся в Турции украинцев обходился в $728 в сутки.

Чем известны командиры «Азова», как попали в российский плен

Несколько командиров «Азова», возвращенные Турцией на Украину, находились в российском плену до сентября 2022-го после того, как сдались в результате штурма армией РФ Мариуполя, в частности территории завода «Азовсталь». Корреспондент Первого канала 20 мая 2022-го Ирина Куксенкова сообщила в своем Telegram-канале, что Паламар (Калина) покинул помещения предприятия и сдался в плен.

В тот же день журналистка заявила, что из «Азовстали» вышел командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волынский (Волына). По словам Куксенковой, выглядел он «почти свеженьким», сдал оружие и прошел досмотр перед посадкой в автобус.

Кроме того, 20 мая 2022-го официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал, что «сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый командир нацистов „Азова“ из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле». Предположительно, речь шла о Денисе Прокопенко.

Фото: РИА Новости Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной «Волына») покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен

Прокопенко, Паламар и Волынский стали известны после своих видеообращений, записанных на территории завода во время штурма промзоны. На кадрах азовцы требовали обеспечить им переезд за границу.

Как в России отреагировали на возвращение азовцев на Украину

Возвращение из Турции командиров «Азова» следует рассматривать как нарушение всех ранее достигнутых договоренностей по этому поводу, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что договоренности между серьезными политиками должны соблюдаться.

«Это нарушение всех договоренностей. Никому верить нельзя. <...> Другое дело, если они не будут участвовать в боевых действиях», — пояснил сенатор.

Он также прокомментировал ситуацию вокруг зерновой сделки, отметив, что Россия не готова к ее продлению.

«Думаю, что Россия не готова к ее продлению, она нам ничего не дает, они опять пытаются нас обмануть, опять будут вывозить только украинское зерно, а наше вывозиться не будет, минеральные удобрения блокируются, очередной западный обман», — заключил сенатор.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, передачей командиров «Азова» президент Турции Эрдоган проверяет Зеленского. В разговоре с NEWS.ru она объяснила: Киев мог пообещать Анкаре, что азовцы больше не вернутся на поле боя. Парламентарий назвала их выдачу «опрометчивым шагом».

«Мы не верим, что они не начнут делать то, что делали до того. Опрометчиво, конечно. Может Зеленский заверил его [Эрдогана], что они не будут воевать, дал гарантии. Сомневаюсь, что это будет выполнено. А может быть, Эрдоган проверяет Зеленского, можно ли доверять президенту Украины», — сказала Журова.

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru предложил Эрдогану вспомнить традиции янычар, уличенных во вранье.

«Помнится, Эрдоган лично гарантировал, что командование нацистского „Азова“ под домашним арестом в Турции будет до окончания боевых действий. Что же, ждем, как он публично сам себе отрежет язык, как в древности, бывало, поступали с янычарами, которые не держат своего слова», — сказал парламентарий.

Он предположил, что российская сторона в ответ на выдачу Эрдоганом азовцев «могла бы отказаться от части своих обещаний турецкому султану, саботируя, к примеру, строительство АЭС „Аккую“».

Как выдачу азовцев прокомментировали в Кремле

По условиям договорённостей командиры «Азова» должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что РФ никто не ставил в известность об их передаче Украине.

«Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона. Нас никто не ставил в известность об этом. По условиям договоренностей эти главари, эти указанные лица должны находиться на территории Турецкой республики до момента окончания конфликта», — прокомментировал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что «решение выдать главарей „Азова“ Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, безусловно, напрямую связано с провалами в контрнаступлении».

«Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима. Идет подготовка к саммиту НАТО, и в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление. Турция как член НАТО проявляет солидарность с альянсом. Мы это всё прекрасно понимаем, но такое нарушение договоренностей никого не красит», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Зачем Эрдоган вернул азовцев Украине

Турецкий политолог Икбаль Дюрре объяснил в беседе с NEWS.ru, что Эрдоган «ведет свою игру» и часто принимает решения, которые не нравятся России. Эксперт добавил, что республика, тем не менее, чаще действует в пользу РФ, балансируя между Западом и Москвой.

«Турция делает много чего, что России не нравится, в контексте украинского кризиса. Но поступков Турции, нравящихся России, больше, чем тех, что не нравятся. Анкара ведет свою игру, есть проблемы с НАТО, с Западом, требующие решения. Есть вопросы с Украиной, она старается поднять свой престиж, свое влияние в регионе», — считает Дюрре.

По его словам, если Эрдоган видит в чем-то какой-то выигрыш, то не станет обращать внимания на чье-то недовольство. Дюрре подчеркнул, что политика Турции раздражает США сильнее, чем Россию.

Испортятся ли отношения России и Турции

В беседе с NEWS.ru Дюрре выразил мнение, что к передаче украинских военных стоит относиться спокойно, так как в Анкаре понимают, что сотрудничество с РФ для Турции важнее, чем взаимодействие с Киевом. Политолог не исключил, что Эрдоган компенсирует возвращение азовцев другим поступком — в пользу РФ.

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

«К этому надо относиться спокойно. В Турции понимают, что отношения с Россией важнее. Эрдоган балансирует между Западом и Россией, не вводит санкции, сохраняет все проекты с РФ — это важнее всего для России. Но при этом он иногда так себя ведет. Я не думаю, что последний поступок сильно повлияет на отношения Турции и России. Возможно, он это компенсирует как-то поступком в отношении России, о котором мы пока не знаем», — подытожил Дюрре.

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