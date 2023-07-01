Волына и Редис требуют денег и жён: как живут командиры «Азова» в Турции Руководители украинского батальона «Азов» почти год находятся в Турции после обмена на политика Виктора Медведчука

Фото: РИА Новости

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной Волына)

Стало известно, в каких условиях живут в Турции пять командиров украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В сентябре 2022 года их в составе 215 пленных обменяли на украинского политика Виктора Медведчука. После обмена командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер «Азова» Олег Хоменко и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега были вывезены в Турцию под гарантии президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Где живут «азовцы»

В СМИ и соцсетях неоднократно звучали сообщения о том, что пять бывших командиров живут на вилле недалеко от Анкары, но официального подтверждения этой информации нет. Также сообщалось, что они находятся практически под домашним арестом: на ноги им надели браслеты, отслеживающие местонахождение, а территория виллы находится под усиленной охраной. По некоторым сведениям, на вилле у «азовцев» есть бассейн и спортзал.

Как рассказывала в одном из интервью супруга Дениса Прокопенко (Редиса), «они на закрытом режимном объекте. Даже мы не знаем, где конкретно. Они не на курорте и не на море. У них есть определенный режим, регламентированные звонки, расписание».

Сколько стоит проживание «азовцев» в Турции

На днях стало известно, что посол Украины в Турции Василий Боднар еще в мае попросил МИД Украины продлить на три месяца повышенные выплаты на содержание пятерых «азовцев». Таким образом стало известно, в какую сумму обходится украинскому бюджету их проживание под Анкарой. При установленной кабмином Украины норме суточных $62 на человека им платят $248. За жилье по тем же нормам можно отдавать не более $120, но «азовцам» начисляют по $480. В целом получается, что каждый из пятерых находящихся в Турции украинцев обходится в $728 в сутки.

Кроме того, из письма украинского посла следует, что Сергей Волынский (Волына) и Денис Прокопенко (Редис) попросили организовать выезд в Турцию за счет бюджета Украины их «близких родственников, которые получили серьезные психологические травмы и нуждаются в оздоровительно-реабилитационных мероприятиях».

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС Виктор Медведчук, которого обменяли на украинских пленных

Как долго «азовцы» пробудут в Турции

Сразу после доставки пятерых «азовцев» в Турцию в сентябре прошлого года советник глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что они пробудут там «до конца боевых действий».

«Это юридическая процедура экстракции (вывоза в безопасное место — NEWS.ru), — заявил Подоляк в интервью. — Это значит, что они освобождены, но будут по существу под домашним арестом, но с хорошими условиями до конца войны именно там, где предложит господин Эрдоган. Это условие обмена. Они могут общаться только с родственниками. Они в статусе экстрагированных, которые будут находиться без права возвращения на поле боя».

Что будет дальше с «азовцами»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил на днях, что между Россией и Турцией действует ратифицированный договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче преступников, поэтому «Россия должна воспользоваться своим правом и запросить экстрадицию представителей запрещенной в России организации „Азов“, совершивших преступления на территории Украины и Российской Федерации в отношении русскоязычных граждан».

Иначе, по мнению Шеремета, «Турция подвергает террористической угрозе все международное сообщество», оставляя «азовцев» у себя.

Фото: AP/TASS Заместитель командира батальона «Азов» Святослав Паламар

Возвращение командиров «Азова» на Украину не стоит на повестке дня. Такое мнение выразил в разговоре с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады политолог Спиридон Килинкаров.

«Турции они не нужны, — считает эксперт. — Но Анкара взяла на себя обязательства гаранта, поэтому она их содержит. По всей видимости, такая ситуация продолжится, поскольку сейчас всем не до них».

При этом политолог отметил, что план «экстракции» опубликован не был, поэтому сложно сказать, кто именно платит за содержание «азовцев».

«Сомневаюсь, что Украина платит за их содержание, — сказал Килинкаров. — Поскольку гарант — Турция, то было бы логично, чтобы она и платила за них».

Похожего мнения придерживается и турецкий политолог Икбаль Дюрре.

«По сути, сейчас Турция просто выполняет свои обязательства, — отметил Дюрре в разговоре с NEWS.ru. — Передавать их кому-то для Анкары резона нет, поскольку турецкая сторона сохраняет отношения не только с Россией, но и с Украиной. А тот факт, что командиры батальона „Азов“ содержатся на вилле в Турции, дает ей дополнительный аргумент при контактах, например, с НАТО — таким образом Турция показывает, что она как бы равноудалена от Москвы и Киева».

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