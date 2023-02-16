Медведчук рассказал, где живет после обмена Медведчук заявил, что после обмена с Украины постоянно проживает в Москве

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук после обмена постоянно проживает в Москве. В эфире Первого канала он подчеркнул, что покинул Украину не по своей воле.

Я раньше приезжал в Москву по различным делам, и я приезжал на один день — утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве. Я не покидал Украину, меня обменяли, — заявил Медведчук.

10 января стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства депутатов Верховной рады от запрещенной в настоящее время партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука, Деркача, Козака, Кузьмина. По словам главы страны, «это не последние такие решения».

Медведчук на родине был обвинен в госизмене. Украинские власти заявляли, что он находился под домашним арестом, однако предпринял попытку бегства и в течение месяца был задержан. В дальнейшем врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Медведчук освобожден в ходе обмена пленными с Украиной, в результате которого Киев отпустил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что ему неизвестно, где находится украинский политик.