Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины Зеленский лишил депутатов Рады Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина гражданства Украины

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Президент Украины Владимир Зеленский в своей вечернем обращении в Telegram-канале заявил, что одобрил решение лишить гражданства страны депутатов Верховной рады Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. По словам главы государства, «это не последние такие решения».

На основании материалов, подготовленных СБУ и государственной миграционной службой, я одобрил решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича, — сообщил Зеленский.

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на родине был обвинен в госизмене. Украинские власти заявляли, что он находился под домашним арестом, однако предпринял попытку бегства и в течение месяца был задержан.

В дальнейшем врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Медведчук освобожден в результате обмена пленными с Украиной, в результате которого Киев освободил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где находится украинский политик, и отказался от каких-либо комментариев на этот счет. В ноябре в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что Медведчука с супругой Оксаной Марченко видели в Ялте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Медведчук отправился из Турции в Россию. По его словам, украинский оппозиционер был отправлен в РФ по личной просьбе российского лидера Владимира Путина.