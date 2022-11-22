Очевидцы заметили Медведчука с женой в кафе в Ялте

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Виктор Медведчук

Telegram-канал «Труха.Харьков» опубликовал видео, на котором, как утверждается, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук ужинает с супругой Оксаной Марченко в Ялте. На кадрах видно, что супруги сидят в кафе одни. По данным Telegram-канала Daily Storm, политик отдыхал в Крыму в кафе-террасе «На Высоте».

Как пишет Daily Storm, в заведении подтвердили, что принимали «высокопоставленных гостей», которые заказывали блюда кавказской кухни. Также изданию рассказали, что Медведчук с женой совершали прогулку по набережной Ялты.

Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» (партия к настоящему моменту ликвидирована) Медведчук на родине был обвинен в госизмене. Украинские власти заявляли, что он находился под домашним арестом, однако предпринял попытку бегства и в течение месяца был задержан.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Медведчук освобожден в результате обмена пленными с Украиной, в результате которого Киев освободил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится освобожденный из плена Медведчук. Он отказался давать какие-либо другие комментарии на этот счет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Медведчук отправился из Турции в Россию. По его словам, украинский оппозиционер был отправлен в РФ по личной просьбе российского лидера Владимира Путина.