Пушилин подтвердил освобождение Виктора Медведчука в ходе обмена пленными

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук. Архивное фото

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден в результате обмена с Украиной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит РИА Новости, он сам подписал указ об обмене с Украиной, в результате которого Киев освободил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.

Освобожден из плена был [в том числе] Виктор Медведчук, — отметил Пушилин.

Он также отметил выдающуюся роль самого Медведчука в освобождении военнопленных. По его словам, при участии политика было освобождено более тысячи человек, «которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались». Переговорный процесс по поводу обмена проходил в сложных условиях и усложнял подготовку к референдуму.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках обмена Россия отдала Украине командиров батальона «Азов» Дениса Прокопенко (Редис) и Святослава Паламара (Калина). По их данным, всего из плена освобождены 108 бойцов «Азова», при этом пять командиров батальона останутся на территории Турции до окончания боевых действий на Украине.

Позднее в российском военном ведомстве подтвердили возвращение 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Подробностей о возвращенных украинских бойцах не сообщается. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru раскритиковал органы власти за то, что они не осветили обмен военнопленными с Украиной.