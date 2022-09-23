Эрдоган сообщил, куда отправился Медведчук после освобождения Эрдоган: освобожденный из украинского плена Медведчук отправился из Турции в Россию

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Освобожденный из украинского плена политик Виктор Медведчук отправился из Турции в Россию, сообщил президент республики Реджеп Тайиип Эрдоган, передает издание Beyaz Gazete. По его словам, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был отправлен в Россию по личной просьбе президента страны Владимира Путина.

У нас есть все 200 имен, все они наши гости. Одно из них было именем, на котором особо настаивал Путин. Мы отправили его в Россию, — сказал Эрдоган.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее подтвердил, что политик Виктор Медведчук освобожден в результате обмена с Украиной. По его словам, он сам подписал указ об обмене с Украиной, в результате которого Киев освободил 56 человек, среди них 55 военнослужащих. Пушилин отметил выдающуюся роль самого Медведчука в освобождении военнопленных. По его словам, при участии политика было освобождено более тысячи человек, «которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались». Переговорный процесс по поводу обмена проходил в сложных условиях и усложнял подготовку к референдуму.

23 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится Медведчук. Он отказался давать какие-либо другие комментарии на этот счет.