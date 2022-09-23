В Кремле не знают, где Медведчук Песков: в Кремле не знают, где находится освобожденный Медведчук

Фото: vk.com/victor_medvedchuk

Виктор Медведчук

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, который был освобожден из украинского плена в результате обмена. Он отказался давать какие-либо другие комментарии на этот счет, передает ТАСС.

Нет. Я не комментирую и не даю информацию по теме обмена, — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю месторасположение Медведчука.

При этом он подчеркнул, что для российской стороны обмен каждым военнопленным является результатом серьезной кропотливой работы и можно только поприветствовать возвращение людей с Украины. На вопрос о том, общался ли Путин с Медведчуком, Песков затруднился ответить.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках обмена Россия отдала Украине командиров батальона «Азов» Дениса Прокопенко (Редис) и Святослава Паламара (Калина). По их данным, всего из плена освобождены 108 бойцов «Азова», при этом пять командиров батальона останутся на территории Турции до окончания боевых действий на Украине.

В российском военном ведомстве подтвердили возвращение 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Подробностей о возвращенных украинских бойцах не сообщается. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru раскритиковал органы власти за то, что они не осветили обмен военнопленными с Украиной.

Глава ДНР Денис Пушилин позднее подтвердил, что украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук был освобожден вместе с военнослужащими ВС РФ. По его словам, он сам подписал указ об обмене с Украиной, в результате которого Киев освободил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.