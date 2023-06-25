Госдеп США: Блинкен обсудил события в России с Кулебой

Фото: Ron Przysucha / State Department / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-служба Государственного департамента США сообщила, что госсекретарь Энтони Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Глава американского внешнеполитического ведомства заверил своего украинского коллегу в неизменности американской поддержки.

Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России. Госсекретарь Блинкен подтвердил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится, — рассказали в пресс-службе.

Блинкен также пообещал Кулебе оставаться в тесной координации с Киевом по мере развития ситуации.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.