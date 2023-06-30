В Турции опубликовали видео играющего в баскетбол Эрдогана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

Бывший министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк опубликовал в соцсетях видео, на котором президент республики Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол, сообщает РИА Новости. Издание уточняет, что, судя по кадрам, глава государства находится в неплохой физической форме.

На кадрах видно, как Эрдоган при легком беге хорошо управляется с мячом и закидывает его в корзину. Как сообщается, видео набирает популярность на фоне периодически циркулирующих в стране слухов о состоянии здоровья турецкого лидера.

Как отмечается, в администрации президента Турции создан специальный Центр по борьбе с дезинформацией, которому приходится регулярно опровергать появляющиеся в СМИ слухи об ухудшении состояния здоровья Эрдогана. Одно из подобных сообщений опубликовал в начале июня журналист Джан Атаклы, заявивший, что врачи якобы готовятся в ближайшее время провести некую операцию Эрдогану. При этом диагноз журналист не уточнил.

В апреле в ходе своей предвыборной кампании Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью местным телеканалам. Беседа была прервана, после длительной паузы глава государства вновь вышел в эфир, сообщив, что заболел желудочным гриппом. Позже Центр по борьбе с дезинформацией опроверг сообщения, что Эрдоган якобы пережил инфаркт.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган до прихода в политику занимался футболом на полупрофессиональном уровне.