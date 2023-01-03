В Турции раскрыли подробности обмена «азовцев» и Медведчука Hurriyet: обмен пленными между Россией и Украиной проходил при участии разведки Турции

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Передача украинского политика Виктора Медведчука и пяти командиров полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в рамках обмена пленными между Россией и Украиной в сентябре 2022 года прошла в аэропорту Анкары, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на высокопоставленные источники. По данным СМИ, одно из условий российской стороны состояло в том, что «азовцы» после обмена должны остаться в Турции. Киев согласился на это.

Как сообщают журналисты, переговоры об обмене проходили в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции: в назначенный день в аэропорт Анкары прибыли российский и украинский самолеты. По данным турецкого издания, после приземления воздушные суда посетили представители обеих сторон, процесс обмена прошел без проблем, страны в итоге обменяли более 200 пленных.

Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей, — говорится в публикации.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что освобожденный из украинского плена Медведчук уехал в Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где находится украинский политик, и отказался от каких-либо комментариев на этот счет. Два месяца спустя в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что Медведчука с супругой Оксаной Марченко видели в Ялте.

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