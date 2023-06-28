Командиры «Азова» в Турции получают $728 в день Командиры «Азова» в Турции получают $728 в сутки и просят оплатить отдых семьям

Фото: МО Украины

Командиры батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые находятся на территории Турции, получают по $728 каждый день. Также они пытаются за счет властей оплатить отдых своим семьям, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что все потребности бойцов «Азова» старается удовлетворить посол Украины в Турции Василий Бондар, посылающий на родину запросы на финансирование. Так, в мае он запросил у МИД Украины разрешение продлить на 90 дней выплату бойцам суточных и средств на аренду жилья, в четыре раза превышающих установленные украинским правительством нормы: по $248 и $480, соответственно.

Также посол сообщил в Киев о просьбе Сергея Волынского (позывной «Волына»), который был исполняющим обязанности командира 36-й бригады морской пехоты и побывал в российском плену, и Дениса Прокопенко (позывной «Редис») организовать выезд на отдых в Турцию сроком до 12 суток их родственников за государственный счет.

Ранее сообщалось, что двое фигурантов дела, участниками которого являются 24 участника полка «Азов», не примут участия в суде в ДНР. Гособвинитель заявил, что их обменяли. Также гособвинитель сообщил, что будет заявлено ходатайство об изменении инкриминируемых статей УК ДНР на статьи УК РФ.