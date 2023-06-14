Азовцы избежали суда в России Двое из 24 фигурантов дела бойцов «Азова» были обменяны и не примут участия в суде

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Двое фигурантов дела, участниками которого являются 24 участника полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), не примут участия в суде, сообщает ТАСС, Гособвинитель заявил, что они были обменяны.

Двое фигурантов были обменяны, — сказал прокурор.

Гособвинитель также сообщил, что будет заявлено ходатайство об изменении инкриминируемых статей УК ДНР на статьи УК РФ. На данный момент в суде оказался 21 фигурант уголовного дела, в том числе семь женщин, которые работали в пункте тылового обеспечения поварами. Еще одна фигурантка дела не явилась на заседание по состоянию здоровья.

Кроме того, среди подсудимых те, кто собирал информацию о расположении союзных сил ДНР и РФ или стреляли по солдатам.

31 мая Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы членов «Азова» Александра Педака и Евгения Высоцкого за убийство двух жителей Мариуполя. По данным следствия, в середине марта 2022 года осужденные вместе с другими украинскими военными открыли огонь по мирным гражданам, которых увидели с балкона в многоэтажке на проспекте Мира.