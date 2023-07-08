Турецкий политолог объяснил, зачем Эрдоган вернул «азовцев» на Украину Политолог Дюрре: Турция пытается поднять свой престиж возвратом командиров «Азова»

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция пытается поднять свой престиж, вернув на Украину командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. По его словам, турецкие власти решают свои вопросы, а поступков Анкары, нравящихся Москве, гораздо больше, чем тех, что не нравятся.

Турция делает много чего, что России не нравится, в контексте украинского кризиса. Анкара ведет свою игру, есть проблемы с НАТО, с Западом, требующие решения. Есть вопросы с Украиной. Турция старается поднять свой престиж, свое влияние в регионе. Если Эрдоган видит какой-то выигрыш, ему не важно, что думает та или иная сторона. Часть его поступков не нравятся не только России, в США еще больше недовольных, — сказал эксперт.

Ранее возврат «азовцев» оценила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее мнению, таким образом Эрдоган мог устроить проверку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который, в свою очередь, мог пообещать, что огни не вернутся на поле боя. При этом парламентарий добавила, что передача «азовцев» Киеву является опрометчивым шагом.

До этого Зеленский рассказал о возвращении на Украину пятерых командиров полка «Азов». Они сдались во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего нардепа Украины Виктора Медведчука.