В ГД отреагировали на выдачу Эрдоганом Зеленскому командиров «Азова» Депутат Госдумы Журова: Эрдоган проверяет Зеленского, выдавая ему командиров «Азова»

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган

Возврат командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Украину из Турции может говорить о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проверяет своего украинского коллегу Владимира Зеленского, рассказала NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, Зеленский мог пообещать, что они больше не вернутся на поле боя. Она также назвал обмен «опрометчивым шагом».

С одной стороны, понятно, что это «Азов», что эти командиры творили. С другой стороны, я понимаю, что Эрдоган думает, как прийти к миру. Но мы-то понимаем, что они дома сидеть не будут. Мы не верим, что они не начнут делать то, что делали до того. Опрометчиво, конечно. Может Зеленский заверил его, что они не будут воевать, дал гарантии. Сомневаюсь, что это будет выполнено. А может быть Эрдоган проверяет Зеленского, можно ли президенту Украины доверять, — сказала Журова.

8 июля Зеленский сообщил, что на Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов» Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Они сдались во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего нардепа Украины Виктора Медведчука.