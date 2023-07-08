Командиры «Азова» вернулись на Украину Зеленский сообщил о возвращении командиров «Азова» домой

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Сергей Волынский

На Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. Они сдались во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего нардепа Украины Виктора Медведчука.

Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными, — написал Зеленский.

По условиям обмена в сентябре прошлого года украинцы должны были оставаться в Турции до конца боевых действий.

Ранее сообщалось, что двое фигурантов дела, участниками которого являются 24 участника полка «Азов», не примут участия в суде в ДНР. Гособвинитель заявил, что их обменяли. Также он анонсировал ходатайство об изменении инкриминируемых статей УК ДНР на статьи УК РФ.

31 мая Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы членов «Азова» Александра Педака и Евгения Высоцкого за убийство двух жителей Мариуполя. По данным следствия, в середине марта 2022 года осужденные вместе с другими украинскими военными открыли огонь по мирным гражданам, которых увидели с балкона в многоэтажке на проспекте Мира.