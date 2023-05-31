Двух боевиков «Азова» отправили за решетку за убийство двух жителей ДНР Боевиков «Азова» Педака и Высоцкого приговорили к 25 годам колонии за убийство двух жителей ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы военнослужащих украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Александра Педака и Евгения Высоцкого за убийство двух жителей Мариуполя, сообщили ТАСС в пресс-службе Главной военной прокуратуры. В середине марта 2022 года осужденные вместе с другими украинскими военными находились в многоэтажке на проспекте Мира в Мариуполе и увидели с балкона на третьем этаже двух безоружных мирных граждан, по которым открыли огонь из автоматов.

Суд <...> приговорил Педака и Высоцкого к 25 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре.

Педака и Высоцкого признали виновными по статьям об убийстве двух человек, совершенном группой лиц, а также о жестоком обращении с мирным населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

«Азовцы» были взяты в плен российскими военнослужащими. В ходе допросов они сознались, что убили двух мирных жителей, чтобы запугать местное население. В СК РФ заявили, что собранных доказательств достаточно для вынесения приговора.

Ранее исполняющий обязанности командира «Азова» Богдан Кротевич заявил в интервью The Washington Post, что украинская армия может попытаться захватить небольшие российские города. По его словам, такой ход может стать рычагом давления для возвращения неподконтрольных Киеву территорий.