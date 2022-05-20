Замкомандира «Азова» Калина вышел с «Азовстали» и сдался в плен Замкомандира полка «Азов» Святослав Паламар вышел с мариупольского завода «Азовсталь» и сдался в плен

Святослав Паламар (Калина) / Фото Скриншот с видео/polkazov/t.me

Замкомандира полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) вышел с мариупольского завода «Азовсталь» и сдался в плен, сообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. По ее словам, военнослужащий сдал автомат и пистолет, которые были при нём. Воссоединился ли он с Сергеем Волынским в следственном изоляторе, пока неизвестно.

Сдал оружие — личный автомат и пистолет. Воссоединится ли он со своим Волыной в одной камере СИЗО Еленовка, пока не ясно, — рассказала Куксенкова.

Ранее с территории мариупольского комбината вышел командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). По словам Куксенвовой, выглядел он «почти свеженьким», сдал оружие и прошел досмотр перед погрузкой в автобус.

Накануне в Сети появилось видео, на котором Калина отверг информацию о том, что он покинул «Азовсталь» и сдался в плен Вооруженным силам России. Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что Калина 18 мая около 21:00 вышел с территории завода и сдался в плен. Подтверждений и опровержений этому ни с российской, ни с украинской стороны не поступало.